Яна Рудковская и Оксана Лаврентьева поддержали мобилизацию: "Мы все на пороге передовой"

Вадим Карасев

Совладелица Independent Media, основательница "Русмоды" и блогер Оксана Лаврентьева опубликовала в телеграме пост, в котором высказала свое мнение о частичной мобилизации, которую на днях объявил президент России Владимир Путин.

Девочки, женщины, жены, сестры, дочери и матери, нам нельзя сейчас ни ругаться, ни искать виноватых, ни истерить. Нам надо стеной стоять за свою страну, за своих мужчин, за наших детей. От нас, от женщин, зависит спокойствие в наших семьях. Мы должны быть сильными и стойкими. Мы должны быть безусловной поддержкой, любовью, верой. Не давайте никому себя раскачивать. Страх отнимает все силы. Не ссорьтесь с теми, кто с другой позицией, лучше поддержите тех, кто нуждается в вашей поддержке.

Спустя несколько часов ее в телеграм-канале появился перепост публикации психолога Елены Нуйкиной, поддерживающей спецоперацию и мобилизацию. В частности, Нуйкина писала так:

У нас нет выбора — участвовать или не участвовать в операции. Те силы, которые управляют Украиной, не настроены на мирные переговоры, и сама украинская политическая элита своими заявлениями ставит в тупик поиск мирных решений конфликта. Их цель — раскол России и последующая эксплуатация ее ресурсов. <...> Происходящие события касаются всех, реально каждого.

Лаврентьева, которая и ранее высказывалась в поддержку спецоперации, заявила, что согласна с каждым пунктом, и обратилась к подписчикам:

Прекратите мне задавать вопросы, на передовой ли моя семья. Мы все на пороге передовой, всей страной — неужели это до сих пор непонятно?

Вскоре пост с аналогичным содержанием в поддержку президента и его решения в своем телеграм-канале написала и продюсер Яна Рудковская, которая заявила, что подписывается под каждым словом Лаврентьевой:

Россию сломить не удавалось никому в истории. Хотя она как лакомый кусок привлекала немало исторических персонажей. Могли ли мы договориться о мире? Да, конечно могли, но видимо, это кроме нас никому так и не нужно было. Тяжело ли всем нам сейчас — тяжело, сложно ли нам сейчас будет — думаю, что все понимают и осознанно отвечают на этот вопрос. Был ли сейчас у президента другой выбор? Думаю, что нет. И у нас нет другого выбора ни морального, ни духовного. Это — наша Родина. Только сплоченность, взаимная помощь и поддержка друг друга могут нас сплотить.

Публикации Лаврентьевой и Рудковской прокомментировал анонимный телеграм-канал "Героиня Татлера":

Вот есть такая расхожая фраза: если бы миром правили женщины — не было бы войн. Херня, товарищи. Героиня читает шизофренические посты Яны Рудковской и Оксаны Лаврентьевой о том, что, мы все на передовой — и значит, так надо, и ей просто стыдно за сестер.

24 февраля Яна Рудковская высказалась в инстаграме* против спецоперации, но позже тот пост удалила.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Призыву на военную службу будут подлежать россияне, состоящие в запасе, в первую очередь те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих по контракту. Накануне Госдума приняла поправки, которые вводят в Уголовный кодекс такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Они предусматривают до трех лет лишения свободы за отказ выполнять приказ или воевать в условиях вооруженного конфликта, до 10 лет за дезертирство, до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство. Новости о мобилизации появились на фоне готовящихся референдумов: в период с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вступлении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Елизавета Константинова