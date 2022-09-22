Эммануэль Макрон: "У нас большой кризис демократий"

Вадим Карасев

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN констатировал глобальный "кризис демократий" в связи с продолжительным давлением на открытые общества.

По словам французского лидера, особенно кризису подвержены названные им "либеральные демократии". Макрон подчеркнул, что неограниченная демократия дестабилизирует открытые, то есть прогрессивные общества.

"Я думаю, что у нас большой кризис демократий, из числа тех, которые я бы назвал либеральными демократиями. Нужно это признать. Почему? Во-первых, потому что открытые общества, открытые и всецело готовые к сотрудничеству демократии оказывают давление на ваш народ. Это может дестабилизировать их", — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что "давление на открытые общества", о котором он не раз говорил, стало причиной кризиса среднего класса в некоторых развитых странах. Глава государства призвал чаще говорить об уважении желаний людей, об ориентирах среднего класса и прогрессе, достигнутом либеральными демократиями, поскольку они мультикультурны и открыты к сотрудничеству.

В конце Эммануэль Макрон заявил о конце эпохи изобилия для Европы. Французский лидер призвал сограждан сплотиться и сделать необходимые выводы, чтобы урегулировать кризисы, с которыми сталкивается Евросоюз. Макрон также посетовал на рост и укрепление "нелиберальных, авторитарных режимов" в мире. С "концом беззаботности" глава государства связал также обострение на Украине, приведшее к вооруженному противостоянию Киева и Москвы.