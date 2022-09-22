Эммануэль Макрон: "У нас большой кризис демократий"
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN констатировал глобальный "кризис демократий" в связи с продолжительным давлением на открытые общества.
По словам французского лидера, особенно кризису подвержены названные им "либеральные демократии". Макрон подчеркнул, что неограниченная демократия дестабилизирует открытые, то есть прогрессивные общества.
Президент Франции подчеркнул, что "давление на открытые общества", о котором он не раз говорил, стало причиной кризиса среднего класса в некоторых развитых странах. Глава государства призвал чаще говорить об уважении желаний людей, об ориентирах среднего класса и прогрессе, достигнутом либеральными демократиями, поскольку они мультикультурны и открыты к сотрудничеству.
В конце Эммануэль Макрон заявил о конце эпохи изобилия для Европы. Французский лидер призвал сограждан сплотиться и сделать необходимые выводы, чтобы урегулировать кризисы, с которыми сталкивается Евросоюз. Макрон также посетовал на рост и укрепление "нелиберальных, авторитарных режимов" в мире. С "концом беззаботности" глава государства связал также обострение на Украине, приведшее к вооруженному противостоянию Киева и Москвы.