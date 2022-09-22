Эскорт, суррогатное материнство, любовный треугольник и трудные подростки: 10 новых российских сериалов

Вадим Карасев

Пока весь мир обсуждает новые фэнтези-сериалы "Дом Дракона" и "Властелин колец", осенью ожидаются премьеры и отечественных сериалов. Рассказываем, на какие проекты стоит обратить внимание в сентябре.

"Жизнь по вызову"25 августа, Kion

Сериал Сарика Андреасяна "Жизнь по вызову" о мире эскорт-услуг обрел сомнительную славу еще до выхода — проект бурно обсуждали в соцсетях. В основу сюжета легли истории работниц эскорта из скандального анонимного телеграм-канала "Рынок шкур". В свое время девушки, о которых в нем написали, подверглись жесткой травле в соцсетях.

Александр Шмидт по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный) — владелец элитного эскорт-агентства. Среди его клиентов — влиятельные люди: политики, бизнесмены, общественные деятели. Для своих клиентов он — настоящий волшебник, ведь его команда может исполнить любые, даже самые смелые желания.

При этом Мэджик ведет жизнь вполне респектабельного человека и в одиночку воспитывает дочку-подростка, которая понятия не имеет о том, чем зарабатывает на жизнь ее отец. Однако вскоре у главного героя начинаются неприятности: Александр может потерять не только бизнес, репутацию и близких, но и лишиться жизни. Ждать неприятностей Мэджик не собирается и решает первым нанести удар.

В сериале также снялись Наталья Рудова, Янина Студилина и другие.





Кадр из сериала "Жизнь по вызову"

"Закрыть гештальт" (1-й сезон)11 августа, "Кинопоиск"

Премьера комедии "Закрыть гештальт" от режиссера "Интернов" состоялась еще в августе, однако последний эпизод вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" недавно. Создатели сериала рассуждают на популярную сегодня тему "закрытия гештальтов" — психотерапевтического приема, который помогает разобраться с ошибками прошлого и перестать о них беспокоиться.

В главной роли появится актер Александр Ильин, который хорошо известен поклонникам по роли Семена Лобанова в тех же "Интернах". На этот раз Ильин играет бывшего менеджера автосалона Федора Ярцева. В его жизни наступает черная полоса: семья разваливается, с работой не клеится: после должности менеджера ему приходиться работать простым таксистом. Ко всем прочим бедам, он падает с 20-го этажа — и не только остается в живых, но и получает сверхъестественную способность: начинает видеть призраков. Теперь духи обращаются к нему с просьбами помочь закончить свои дела на земле, чтобы упокоиться с миром.

Среди призраков, которые приходят к Ярцеву, разные личности: в том числе его собственная, чересчур злопамятная теща, бандит из 90-х, школьный физрук. Наконец Федора посещает и его отец, который еще в юности пропал без вести, не успев познакомиться со своим сыном. Такое общение помогает ему наладить отношения с отцом и "закрыть" и свои гештальты.





Кадр из сериала "Гештальт"





"Надвое" (1-й сезон)Сентябрь, more.tv

В сериале Валерия Тодоровского в главных ролях снялись Данила Козловский и Александр Петров: оба они приняли участие в проекте по приглашению режиссера, который задумывал его именно с ними.

Козловский и Петров играют друзей, которые работают вместе в консалтинговой компании. Главных героев нельзя назвать похожими: Костя (Козловский) — спокойный и рассудительный, Саня (Петров) — веселый и раскованный. Они живут размеренной жизнью и развлекаются тем, что ведут философские беседы о женщинах. Вскоре они отправляются в командировку в Санкт-Петербург, где знакомятся с двумя женщинами — веселой и эксцентричной тусовщицей Ирой и интеллигентной, но загадочной виолончелисткой Настей. Эти встречи изменят их жизнь и разделят ее надвое.





Александр Петров, Валерий Тодоровский и Данила Козловский на съемках сериала "Надвое"





"Классная Катя" (1-й сезон)5 сентября, СТС, more.tv

Комедия Ольги Френкель и Тимофея Шалаева "Классная Катя" — российский ответ "Очень плохой училке" с Кэмерон Диас в главной роли. В центре сюжета — скандальная и капризная дочь мэра по имени Катя. Девушка то и дело попадает в передряги, что не лучшим образом сказывается на рейтинге ее отца, и политик решает перевоспитать наследницу (а заодно и улучшить себе репутацию среди горожан). Он отправляет тусовщицу работать учительницей в школу. Там девушке предстоит непростая задача — справиться с толпой старшеклассников, а заодно найти общий язык с "простым народом" в лице других преподавателей. Методы преподавания молодого педагога сталкиваются с критикой со стороны завуча, но навсегда меняют местные устои.

В главной роли — актриса Валерия Астапова, известная по сериалу "Беспринципные". Также в телепроекте появятся Гоша Куценко и популярный тиктокер Даня Милохин, для которого сериал стал дебютом в качестве актера.





Даня Милохин и Маргарита Дьяченкова на съемках сериала "Классная Катя"





"Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного" (1-й сезон)8 сентября, Okko

Сериал режиссера Алексея Кузмина-Тарасова, снятый по сценарию Александра Цыпкина, — история о человеке, который боится обязательств и по этой причине не хочет заводить серьезные отношения. Однако, вопреки стереотипам, в центре сюжета не избалованный женским вниманием мужчина, а реализовавшая себя в жизни женщина.

Героиня сериала — 45-летний адвокат Анна (Елена Лядова), из тех, про которых говорят "сильная и независимая женщина". Связывать себя обязательствами героиня не хочет, однако очень любит секс, поэтому у нее сразу два любовника — веселый и безработный 55-летний Урий (Гоша Куценко) и молодой красавчик Игорь. Однако жизнь вносит в планы Анны свои коррективы: девушка ее сына Ивана ждет ребенка. И теперь Анне нужно срочно сделать выбор, кто из ее любовников станет лучшим дедом для ее внука. Но выйти из любовного треугольника оказывается непросто.





Елена Лядова в сериале "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"





"Ева, рожай" (1-й сезон)20 сентября, Start

Сериал "Ева, рожай" от создателей "Кухни" — это еще одна история сильной и независимой женщины, которая начинает новую жизнь.

Ева — бывшая стриптизерша, которая оставила прошлое позади: теперь она преподаватель в танцевальной студии. Времени на личную жизнь у нее нет, как и желания ее устраивать — недавно она пережила тяжелое расставание. Все меняется, когда Ева узнает, что у ее бывшего родился ребенок. Из мести Ева решает во что бы то ни стало тоже завести семью и обрести личное счастье. Однако для этого ей нужно найти идеального мужчину, который достоин стать отцом ее будущего ребенка.

Главную роль в сериале исполнила Елена Подкаминская.





Кадр из сериала "Ева, рожай"





"Контейнер" (2-й сезон)8 сентября, Start

В начале месяца вышло продолжение сериала "Контейнер". Первый сезон проекта вызвал много разговоров и обрел большую популярность — в первую очередь из-за основной темы сериала — суррогатного материнства, к которому в обществе относятся неоднозначно.

В центре сюжета оказывается 29-летняя Саша, которая вынашивает ребенка для состоятельной семьи. Во втором сезоне ребенок появляется на свет, и Саша должна оставить его в роддоме. Вот только она уже довольно много знает о своих клиентах и начинает переживать за судьбу малыша.

У Саши есть и другой повод для переживаний — ссора с младшей сестрой Аней. Аня узнает тайну своей семьи — на самом деле она является не сестрой, а дочерью Саши. После этого она решает разорвать с Сашей отношения. Главные роли в фильме сыграли Оксана Акиньшина и Филипп Янковский.





Оксана Акиньшина в сериале "Контейнер"





"Стая" (1-й сезон)9 сентября, more.tv

"Стая" — драматический сериал Марка Горобца ("Закрытая школа") с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Это история несовершеннолетних преступников, которые получают шанс на исправление.

Сотрудница ФСИН Рита на примере западных коллег придумывает для подростков, оказавшихся под следствием, экспериментальную программу: они должны принять участие в походе в горы. Туда они отправляются, чтобы помочь модернизировать экотропу, на которой часто погибают туристы.

У каждого из этих подростков есть своя история. При этом далеко не каждый из них оказывается настоящим преступником: некоторые подростки стали жертвами правоохранительной системы и уже не верят в возможность социальной реабилитации.

В одну из ночей в палаточном лагере происходит трагедия — погибает один из участников похода. Подростки понимают, что станут главными подозреваемыми в преступлении, и решают совершить побег, взяв Риту в заложницы. Они пытаются построить новую жизнь и превращаются в настоящую стаю.





Павел Табаков на съемках сериала "Стая"





"Горемыки" (1-й сезон)16 сентября, Premier

"Горемыки" — сатирический проект режиссера Никиты Тамарова ("Последний рейв"), главными героями которого стали куклы. Они живут в мире людей и вместе снимают квартиру в Москве.

Гоша считает себя успешным бизнесменом, хотя на деле является скорее телефонным мошенником и проворачивает сомнительные сделки. Ефим Маратович работает страховым агентом и мечтает о пенсии, чтобы наконец отправиться в кругосветное путешествие, а пока откладывает деньги на свою мечту. У Никиты другая мечта — он хочет стать успешным музыкантом, хотя и не может похвастаться большим талантом. Ради своей цели он оставил в деревне семью: любимую жену и 32 ребенка.

Куклам приходится сталкиваться с многочисленными трудностями и попадать в необычные ситуации: они летят в космос, переживают вторжение инопланетян, возвращаются обратно из загробного мира и уходят в запой. По словам создателей, их быт при этом является отражением российской действительности. Рядом с ними живет необычный сосед, которого играет режиссер Юрий Быков.

В сериале можно будет увидеть некоторых известных людей, а настоящие киноманы найдут там много отсылок к другим кинопроектам.





Кадр из сериала "Горемыки"

"Капельник"19 сентября, Premier

Сериал "Капельник" рассказывает историю врача, которому приходится подрабатывать, оказывая помощь богатым людям с зависимостью от наркотиков. Идея сериала принадлежит блогеру Иде Галич. На эту тему поиронизировали в телеграм-канале "Антиглянец", отметив, что Галич, судя по всему, "мало-мальски разбирается в вопросе".

Главный герой сериала Иван работает врачом-анестезиологом в московской больнице и несколько лет назад столкнулся с личной трагедией: его девушка Маша погибла от передозировки. Мать Маши после ее смерти оказалась парализованной.

Главный герой, который винит в произошедшем себя, решает помочь ей и пытается собрать деньги на операцию. Поскольку сумма нужна очень большая, он пытается подзаработать не самым честным путем: незаконно "откачивает" богатых людей, которые употребляют наркотики. Среди его клиентов — бизнесмены, знаменитости и звезды тиктока, которые страдают от зависимости.

Главную роль в сериале исполнил популярный тикток-блогер Денис Прытков.





Кадр из сериала "Капельник"





"Союз спасения. Время гнева", 1-й сезон28 сентября, Kion

Сериал снят по мотивам фильма "Союз спасения" и является одновременно и приквелом, и сиквелом фильма. Как отметил продюсер сериала Константин Эрнст, "уложить всю историю декабризма в фильм "Союз спасения" было невозможно, но она достойна того, чтобы быть рассказанной на экране".

Действие исторической драмы начинается в 1814 году в Париже, где русские офицеры празднуют победу над Наполеоном, а затем переносится в июль 1826 года в Санкт-Петербург. В центре сюжета представители военной элиты, которые возвращаются домой из заграничного похода и намерены изменить жизнь и порядки в своей родной стране.

Сериал интересен и актерским составом: в проекте снимались Александр Домогаров, Иван Янковский, Софья Эрнст, Максим Матвеев, Ингеборга Дапкунайте и другие.





Кадр из сериала "Союз спасения. Время гнева"Ксения Смирнова