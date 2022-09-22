Эти 2 игры можно будет опробовать бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 22-25 сентября
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Эти 2 игры можно будет опробовать бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 22-25 сентября

Эти 2 игры можно будет опробовать бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 22-25 сентября


На этих выходных, с 22 по 25 сентября, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет бесплатно опробовать 2 игры в рамках акции Free Play Days. Напомним, что доступ к играм по Free Play Days имеют «золотые» подписчики сервиса Xbox Live.

Игры, которые можно бесплатно опробовать на этой неделе: Dead Island Definitive Edition и Hunting Simulator 2. Обратите внимание, что у игры Hunting Simulator 2 две отдельные версии в Microsoft Store — одна для Xbox One, другая для Xbox Series X | S.

Dead Island Definitive Edition


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Dead Island Definitive Edition

Полностью переработанная версия игры, заново открывшей жанр зомби.
Перейти в Microsoft Store

Hunting Simulator 2


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Hunting Simulator 2 Xbox Series X|S

Сезон охоты открыт! Выберите снаряжение от лучших официальных производителей оружия и аксессуаров и отправляйтесь вместе со своей собакой в потрясающий мир природы на поиски диких животных в этом симуляторе охоты.
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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