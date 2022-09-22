Юлия Меньшова раскритиковала свадьбу Павла Прилучного
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Юлия Меньшова раскритиковала свадьбу Павла Прилучного

Юлия Меньшова раскритиковала свадьбу Павла Прилучного
Ведущая и актриса Юлия Меньшова высказалась о свадьбе артистов. В конце августа отгремела свадьба Павла Прилучного с 26-летней Зепюр Брутян. Влюбленные, не скупясь, делились с поклонниками кадрами красивого торжества. Поклонники умилились чувствам Павла и Зепюр. Влюбленные не только скрепили союз в загсе, но и прошли таинство венчания. Некоторые же были удивлены такой активности Прилучного в соцсетях, ведь с Агатой он редко делился совместными фото и даже отказывался от съемок в ее влоге. Юлия Меньшова в своем YouTube-шоу и вовсе призналась, что торжество Прилучного и Брутян показалось ей чересчур приторным.
«Мне свадьба не понравилась. Я посмотрела этот видос и подумала: «Перебор, это очень сладко, хочется съесть воблы после такого». И она такая, в стиле соцсетей», — улыбалась ведущая. Агата Муцениеце отметила, что торжество прошло так, как это обычно делают блогеры. «Ужасно! Жизни там нет никакой», — согласилась Меньшова, — Значит, он у тебя научился тому, что в жизни себя надо презентовать». Тем временем Муцениеце держит личную жизнь в секрете. Актриса призналась, что после расставания с мужем крутила романы, однако не стала афишировать личность избранников. «Это было все несерьезно. Такое погулять. Нет, ну был парень. Мы начали встречаться, казалось, что есть какие-то эмоции, но я резко передумала. Испугалась чего-то…» — откровенничала звезда в шоу «Сама Меньшова».
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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