Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации
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Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации

Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизацииАдвокат Айрапетов предупредил о законности полученных по почте повесток

По закону существует два способа направления повестки: либо она должна вручаться в руки, либо направляться «Почтой России» по адресу регистрации. Правила вручения повестки в разговоре с «Лентой.ру» перечислил юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

Юрист отметил, что с точки зрения закона, гражданин считается уведомленным в получении повестки, если она находится в почтовом ящике по адресу прописки.

«Поэтому гражданам, получившим повестку не лично в руки, а на свой почтовый адрес, я порекомендую отреагировать на эту повестку и явиться по указанному адресу», — сказал он.

При этом Айрапетов сообщил, что если гражданин не проживает по адресу прописки, то уголовная статья ему не грозит.

«Если вы находились в этот момент за пределами субъекта, где прописаны или не проживаете по адресу прописки, и сможете предоставить соответствующие доказательства, то в случае разбирательства будет считаться, что вы не были уведомлены», — добавил адвокат.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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