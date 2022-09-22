Кадони высмеял попытки Бухынбалтэ вновь сойтись с Барзиковым
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Кадони высмеял попытки Бухынбалтэ вновь сойтись с Барзиковым

Кадони высмеял попытки Бухынбалтэ вновь сойтись с Барзиковым
Один из ведущих Дом-2 уже не может молча наблюдать за происходящим, поэтому он прокомментировал необычное поведение Кристины Бухынбалтэ, а также её истерики. В итоге Влад Кадони просто высмеял нелепые попытки Крис вернуть Ивана Барзикова. Истерики Кристины Бухынбалтэ и её странное поведение привлекли внимание ведущих Дом-2. В итоге Влад Кадони решил прокомментировать сложившуюся ситуацию, но попросту высмеял попытки девушки вернуть Ваню Барзикова. Естественно, о происходящем на поляне Кадони говорил с сарказмом (а куда без него?), но, если коротко, то Крис осознала, что она была дурой и хочет вернуть Ваню.

В один момент Влад Кадони с самого начала сильно сомневался, что Крис серьёзно больна и с Поляны её действительно увезли из-за плохого самочувствия. Он довольно быстро осознал, что девушка, как и в большинстве остальных случаев, просто привлекает внимание. Естественно, Кристина жива, здорова и с ней всё хорошо. Однако Ивана она уже считает не тираном, а близким другом.

Впрочем, отношения между ними понемногу начали налаживаться и Барзиков даже стал подпускать крис к собаке Лео. Более того, они договорились не скандалить, а свою разрушительную энергию Ваня направил на остальных участников Дом-2.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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