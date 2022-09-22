Ким Кардашьян до и после фотошопа: 5 образов
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Ким Кардашьян до и после фотошопа: 5 образов

Ким Кардашьян до и после фотошопа: 5 образов

Популярность Ким Кардашьян сложилась из разных факторов, но главный из них — ее пышные формы. Однако во время последних выходов звезда удивила сильной потерей веса, что напугало фанатов.


41-летняя Кардашьян не скрывала, что ранее буквально боролась с обтягивающими нарядами. Модель публиковала смешные ролики, на которых команда из нескольких человек натягивала на ее пышные бедра латексные брюки. Хоть многодетная мама относилась к ситуации с иронией, но все же мечтала когда-нибудь обрести фигуру мечты.

Стоит отметить, что желанной худобы Ким добивалась только с помощью фотошопа и могла похвастаться этим лишь в соцсетях. Теперь же блондинка с гордостью щеголяет перед камерами папарацци, сопровождающих ее повсюду. Похоже, сейчас, когда у бизнесвумен нет необходимости корректировать снимки, ее ретушер может лишиться работы...

Правда, некоторым поклонникам показалось, что Кардашьян похудела не только ради эстетики. И вправду, в последнее время Ким заявляет о себе, как королеве скандалов. То она рассталась с бойфрендом Питом Дэвидсоном, который за время их отношений успел набить татуировки в честь любимой и даже ее детей... То давний бывший раскрыл подробности съемки порно с ней.

Так, рэпер Рэй Джей, который якобы слил в начале 2000-х интимное видео с Ким, признался, что это была продуманная пиар-компания под предводительством ее мамы. По словам экс-бойфренда, женщина заставила их снять несколько версий, чтобы она выбрала лучшую из них. К слову, именно тогда о бывшей подруге Пэрис Хилтон заговорили все, ну а дальше началась ее головокружительная карьера. Как говорится, мама знает лучше...






# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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