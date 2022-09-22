Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop
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Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop

Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop


Выход практически любого крупного проекта на Xbox Series X | S команда Microsoft празднует выпуском коллекционной игровой приставки. Консоль выходит в единичном или малом тираже и предназначается для человека, который сможет выиграть ее в конкурсе. Чаще всего, это просто определение победителей по репостам, и к релизу Deathloop команда Microsoft вновь предложила такой конкурс.

В качестве приза Microsoft подготовила уникальную приставку Xbox Series X в стиле Deathloop. Ниже можно посмотреть, как выглядит эта консоль, она имеет уникальный дизайн, как и геймпад к ней. По функциональности такая консоль ничем не отличается от оригинала.


Напомним, Deathloop на этой неделе вышла на Xbox Series X | S и стала доступна в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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