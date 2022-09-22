Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции в Израиль
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Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции в Израиль

Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции в Израиль
Режиссер Константин Богомолов высказался о планах на будущее. Артист обратился к подписчикам в соцсети с важной информацией. Режиссер рассказал, где находится он и его семья и какие у него планы на ближайшее будущее. Выйти на связь с публикой художественному руководителю Театра на Малой Бронной пришлось после новостей о том, что он спешно уехал с Ксенией Собчак и ее сыном Платоном в Израиль. Богомолов показал в «сторис», как едет на машине домой по вечерней Москве. Он уточнил, что весь день 21 сентября провел в театре и даже успел поболтать на улице с поклонницей, которая очень удивилась, встретив режиссера, поскольку думала, что он уже за границей.
«Моя семья, мои родственники, и я сам — в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся. И никак иначе. А теперь о сути. О планах. «Оптимистическая» в МХТ — 1 и 2 октября, остальные даты — смотрите афишу. Сыграю ли я сам там? Да! Сыграю! Так же, как в «Гамлете» на Бронной, так же, как в октябре в «Вишневом саду» (Гаев), и в «Бесах», и в том же «Гамлете», — написал супруг Собчак на личной странице. Ранее с похожим сообщением выступила и телеведущая. Она посетовала, что ей с завидной регулярностью приходится опровергать слухи об эмиграции и разочаровывать тех, кто хочет видеть ее за рубежом. К слову, Собчак не привыкать к сплетням о себе. Более того, некоторые подозревают, что журналистка иногда намеренно их провоцирует, появляясь, к примеру, на светских мероприятиях в мешковатой одежде, чем дает повод подозревать ее в беременности, а потом с притворным возмущением демонстрирует плоский живот в бикини.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

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