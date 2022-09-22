Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022

Ежегодно в первый день октября мир и Российская Федерация отмечают важный социальный праздник — День пожилого человека. Красивые поздравления в стихах и прозе, а также небольшой презент подарят вашему близкому минуты радости в это торжество.

История праздника День пожилого человека 2022

Международным днем пожилых людей на ГА ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в США и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире.





Грандиозно День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- и радиокомпании, транслирующие на протяжении всего дня передачи для пожилых людей. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся обсуждения вопросов связанных с улучшением условий проживания пожилых людей. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.

Красивые и душевные поздравления в стихах и прозе с Днем пожилого человека 2022

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Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни. Людей, которые могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы, не смотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!

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Пожелаем Вам здоровья,

Жизни долгих лет,

Чтобы радостью наполнен

Был для Вас весь свет,

Оптимизма, бодрости,

Солнечных Вам дней,

Чтоб не знали горести,

Жили веселей!

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Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер, по-прежнему прочнее любого алмаза. Пускай ваши года будут не в укор вам, а в пример нам. Вы для нас всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта. Желаем, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание «пожилой человек» — это не диагноз, а заслуженный почет и уважение. С праздником!

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Сегодня день особый —

День мудрых и солидных,

День опытных и строгих,

День добрых, умных, видных.

И пусть проходят годы,

Такая их природа.

Зато вам есть что вспомнить

В любое время года.

И можно мемуары

Писать вам вечерами:

Пусть прочитают внуки,

Как жизнь вы начинали.

Прочтут и удивятся,

Какими же вы были:

Работали, учились,

Дружили и любили.

Дружите и любите,

Учитесь и сегодня.

Вам пожелаем счастья

И крепкого здоровья.

Вам пожелаем много:

Еще лето сто прожить,

Смотреть вперед с улыбкой,

О прошлом не тужить.

Чтоб сердце не шалило,

Чтоб дети берегли,

Чтоб всё, что вы задумали,

Вы воплотить смогли!