Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
Ежегодно в первый день октября мир и Российская Федерация отмечают важный социальный праздник — День пожилого человека. Красивые поздравления в стихах и прозе, а также небольшой презент подарят вашему близкому минуты радости в это торжество.
История праздника День пожилого человека 2022
Международным днем пожилых людей на ГА ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. Первоначально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в США и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире.
Грандиозно День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- и радиокомпании, транслирующие на протяжении всего дня передачи для пожилых людей. В разных странах устраиваются развлекательные и общественно-значимые мероприятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. В этот день при поддержке общественных организаций проводятся обсуждения вопросов связанных с улучшением условий проживания пожилых людей. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением «О проблемах пожилых людей», принятым президиумом Верховного Совета.
Красивые и душевные поздравления в стихах и прозе с Днем пожилого человека 2022
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Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни. Людей, которые могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания. Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы, не смотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. С Днем пожилого человека!
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Пожелаем Вам здоровья,
Жизни долгих лет,
Чтобы радостью наполнен
Был для Вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,
Чтоб не знали горести,
Жили веселей!
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Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер, по-прежнему прочнее любого алмаза. Пускай ваши года будут не в укор вам, а в пример нам. Вы для нас всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта. Желаем, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание «пожилой человек» — это не диагноз, а заслуженный почет и уважение. С праздником!
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Сегодня день особый —
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,
День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
И можно мемуары
Писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки,
Как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся,
Какими же вы были:
Работали, учились,
Дружили и любили.
Дружите и любите,
Учитесь и сегодня.
Вам пожелаем счастья
И крепкого здоровья.
Вам пожелаем много:
Еще лето сто прожить,
Смотреть вперед с улыбкой,
О прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило,
Чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали,
Вы воплотить смогли!