Ксению Алферову хотели посадить

Актриса Ксения Алферова рассказала об угрозах. Артистка в своем телеграме обнародовала номер телефона, с которого ее пытались вывести из себя и запугать ложной информацией. По словам актрисы, ей позвонила некая женщина и сообщила, что на нее якобы кто-то донес, что она участвовала в каких-то незаконных демонстрациях. И, чтобы опровергнуть это, ей нужно явиться в горисполком.«В противном случае мне придет обвинение по какой не помню статье УК и заметут меня! Будьте внимательны», — предупредила подписчиков дочь Ирины Алферовой. Она считает, что сейчас такие телефонные звонки от недружественных лиц могут стать массовыми. А все ради того, чтобы запугать народ и раскачать ситуацию в стране. «Тут главное сохранять спокойствие, трезвость ума и чувство юмора, на мой взгляд!» — посоветовала Алферова.