Ксению Алферову хотели посадить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксению Алферову хотели посадить

Ксению Алферову хотели посадить
Актриса Ксения Алферова рассказала об угрозах. Артистка в своем телеграме обнародовала номер телефона, с которого ее пытались вывести из себя и запугать ложной информацией. По словам актрисы, ей позвонила некая женщина и сообщила, что на нее якобы кто-то донес, что она участвовала в каких-то незаконных демонстрациях. И, чтобы опровергнуть это, ей нужно явиться в горисполком.
«В противном случае мне придет обвинение по какой не помню статье УК и заметут меня! Будьте внимательны», — предупредила подписчиков дочь Ирины Алферовой. Она считает, что сейчас такие телефонные звонки от недружественных лиц могут стать массовыми. А все ради того, чтобы запугать народ и раскачать ситуацию в стране. «Тут главное сохранять спокойствие, трезвость ума и чувство юмора, на мой взгляд!» — посоветовала Алферова.
# Шоу-бизнес Алферова Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его
Ксению Алферову хотели посадить
Ксению Алферову хотели посадить
Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии
Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии
В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в зону СВО
В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в
Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты
Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали
Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»
Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя

Топ на сегодня

Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с

Еще по теме

Ксения Алферова предпочитает загорать топлес (фото)
Ксения Алферова рассказала о родах
Ксения Алферова публично поздравила маму - красавицу
Ксения Алферова стала жертвой мошенников