Кто имеет право на отсрочку от участия в спецоперации

Не все пригодны к участию в боевых действиях. В минувшую среду Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. О том, кто безоговорочно отправится на службу, перечислили в тот же день. Теперь рассказываем, какие граждане могут рассчитывать на отсрочку. Право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации регулирует статья 18 Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Исходя из этого остаться дома позволено временно не годным по состоянию здоровья — в список входят те, кто имеет в военном билете категорию А, Б, В или Г, но уже после установления категории столкнулся с недугом. Перечень недомоганий: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной, нервной, костно-мышечной и мочеполовой систем, психические расстройства, болезни глаза, уха, органов дыхания и пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни кожи, последствия травм, отравлений. Пропустить службу могут и забронированные под гражданские нужды. Это значит, что некоторые военнообязанные сотрудники продолжают выполнять привычные обязанности, чтобы органы власти и необходимые государству компании могли продолжать работать. Бронировать сотрудников вправе те организации, которые имеют такое основание в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами президента и Правительства РФ.