Кто может рассчитывать на максимальное пособие по безработице

Получить максимальное пособие по безработице могут люди, которые уволились в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработали хотя бы 26 недель. Максимальная сумма пособия составляет 12 792 рубля, и в следующем году кабмин не планирует ее увеличивать.

Пособие платят только тем, кто зарегистрировался в службе занятости через​ портал «Работа в России» или на портале госуслуг. Подать заявку разрешено не только уволенным, но и сотрудникам предприятий, объявивших о приостановке или закрытии. ​ ​

Если служба занятости не смогла найти человеку подходящую работу за 11 дней после обращения, ему назначают пособие. Максимальная сумма в 2022 году — 12 792 рубля, минимальная — 1500 рублей. Если человек уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработал хотя бы 26 недель, то в первые три месяца после регистрации на бирже труда ему платят 75 процентов от его средней зарплаты, но не более 12​ 792 рублей, разъяснили на портале госуслуг. Следующие три месяца платят не более 5 тысяч рублей. Затем выплаты прекращают.

Для людей предпенсионного возраста в первые три месяца условия те же, а затем четыре месяца они имеют право на пособие в 60 процентов заработка, но не больше 12 792 и не меньше 1500 рублей. С восьмого месяца им платят 45 процентов прежней зарплаты, при таком же максимальном и минимальном ограничении.

Пособие в 1500 рублей полагается тем, кто впервые ищет работу, прекратил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не работал больше года, за год до обращения в центр занятости трудился меньше 26 недель, уволен за дисциплинарные проступки.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.