Кто может рассчитывать на максимальное пособие по безработице
Получить максимальное пособие по безработице могут люди, которые уволились в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработали хотя бы 26 недель. Максимальная сумма пособия составляет 12 792 рубля, и в следующем году кабмин не планирует ее увеличивать.
Пособие платят только тем, кто зарегистрировался в службе занятости через портал «Работа в России» или на портале госуслуг. Подать заявку разрешено не только уволенным, но и сотрудникам предприятий, объявивших о приостановке или закрытии.
Если служба занятости не смогла найти человеку подходящую работу за 11 дней после обращения, ему назначают пособие. Максимальная сумма в 2022 году — 12 792 рубля, минимальная — 1500 рублей. Если человек уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработал хотя бы 26 недель, то в первые три месяца после регистрации на бирже труда ему платят 75 процентов от его средней зарплаты, но не более 12 792 рублей, разъяснили на портале госуслуг. Следующие три месяца платят не более 5 тысяч рублей. Затем выплаты прекращают.
Для людей предпенсионного возраста в первые три месяца условия те же, а затем четыре месяца они имеют право на пособие в 60 процентов заработка, но не больше 12 792 и не меньше 1500 рублей. С восьмого месяца им платят 45 процентов прежней зарплаты, при таком же максимальном и минимальном ограничении.
Пособие в 1500 рублей полагается тем, кто впервые ищет работу, прекратил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не работал больше года, за год до обращения в центр занятости трудился меньше 26 недель, уволен за дисциплинарные проступки.
Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.