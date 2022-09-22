Лариса Андерсен рассказала чему надо уделить внимание во время Луны во Льве
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Лариса Андерсен рассказала чему надо уделить внимание во время Луны во Льве

Лариса Андерсен рассказала чему надо уделить внимание во время Луны во Льве
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз до 23-его числа. Луна в знаке зодиака Лев с 23:37 20-ого по 10:53 23-ого (время москвское) ♌Луна во Льве способствует приподнятому, бодрому настроению. Границы несколько расплываются, кажутся легко преодолимыми. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще чуть-чуть и весь мир у наших ног. В дни Льва хочется, чтобы нас все хвалили, делали нам комплименты. Не поскупитесь на добрые слова для других — вам ответят тем же. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности: то, как вы выглядите, будет непременно замечено. ✅ В такие лунные дни хорошо проводить праздники и веселиться от души. День хорош для налаживания более тесных контактов с начальством, завязыванию знакомств с нужными вам людьми. Хорошо проходят различные культурные мероприятия. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. ❌ Не рекомендуется оформлять денежные документы и ценные бумаги, вопросы, связанные с большими денежными суммами, лучше отложить, ибо они могут принести вам немалые потери. Следует отложить дела с недвижимостью,  дела, касающиеся делового сотрудничества. ❤️ Если хотите произвести благоприятное впечатление – используйте дни Льва на всю катушку. Любовь с первого взгляда чаще всего случается именно в это время. Роман, начатый в это время, будет длиться долго, а чувства будут глубокими. Отношения принесут много игры и флирта - это тип ни к чему не обязывающих курортных романов. Впрочем, легко завязавшееся знакомство может постепенно перерасти в прочные привязанности. В эти дни нельзя давать нагрузку на сердце, следует избегать утомительных путешествий и всего, что перенапрягает сердце и систему кровообращения. Желательно воздерживаться от излишних волнений.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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