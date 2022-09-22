Лариса Андерсен рассказала чему надо уделить внимание во время Луны во Льве

Астролог Лариса Андерсен дала прогноз до 23-его числа. Луна в знаке зодиака Лев с 23:37 20-ого по 10:53 23-ого (время москвское) ♌Луна во Льве способствует приподнятому, бодрому настроению. Границы несколько расплываются, кажутся легко преодолимыми. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще чуть-чуть и весь мир у наших ног. В дни Льва хочется, чтобы нас все хвалили, делали нам комплименты. Не поскупитесь на добрые слова для других — вам ответят тем же. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности: то, как вы выглядите, будет непременно замечено. ✅ В такие лунные дни хорошо проводить праздники и веселиться от души. День хорош для налаживания более тесных контактов с начальством, завязыванию знакомств с нужными вам людьми. Хорошо проходят различные культурные мероприятия. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. ❌ Не рекомендуется оформлять денежные документы и ценные бумаги, вопросы, связанные с большими денежными суммами, лучше отложить, ибо они могут принести вам немалые потери. Следует отложить дела с недвижимостью, дела, касающиеся делового сотрудничества. ❤️ Если хотите произвести благоприятное впечатление – используйте дни Льва на всю катушку. Любовь с первого взгляда чаще всего случается именно в это время. Роман, начатый в это время, будет длиться долго, а чувства будут глубокими. Отношения принесут много игры и флирта - это тип ни к чему не обязывающих курортных романов. Впрочем, легко завязавшееся знакомство может постепенно перерасти в прочные привязанности. В эти дни нельзя давать нагрузку на сердце, следует избегать утомительных путешествий и всего, что перенапрягает сердце и систему кровообращения. Желательно воздерживаться от излишних волнений.