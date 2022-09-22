Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации России
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Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации России

Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации РоссииЛавров заявил, что Запад пытается превратить ООН в площадку для демонизации России

Коллективный Запад пытается превратить ООН в площадку для демонизации России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, говорится на сайте МИД.

«Большое внимание в речи Министра было уделено прогрессу в укреплении координации внутри ГДУ. С.В.Лавров указал на необходимость продолжения практики принятия совместных заявлений участников Группы по ключевым международным вопросам, а также реализации совместных инициатив в ООН», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Лавров рассказал, что официальная Москва испытывает тревогу за судьбы российских военнопленных на Украине. «Имеются многочисленные свидетельства жестокого обращения с ними, включая бессудные расправы в нарушение требований международного гуманитарного права... Кто-нибудь из представленных здесь стран каким-то образом комментировал это преступление?», — подчеркнул министр.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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