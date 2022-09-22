Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог

Психолог проанализировала поведение певицы Лены Катиной. Недавно культовая группа «Тату» порадовала поклонников долгожданным воссоединением. Лена Катина и Юля Волкова выступили на концерте в Минске, исполнив самые популярных хиты коллектива.По мнению психолога Марины Гладышевой, единоразовое шоу вовсе не значит, что певицы и дальше будут выступать вместе. Специалист пришла к таком выводу, изучив снимки с концерта. «Со стороны Лены чувствуется недоверие. Жесты и позы выдают, что она не против воссоединиться с коллегой, чтобы получить собственную выгоду», — рассказала эксперт KP.RU.