Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог
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Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог

Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог
Психолог проанализировала поведение певицы Лены Катиной. Недавно культовая группа «Тату» порадовала поклонников долгожданным воссоединением. Лена Катина и Юля Волкова выступили на концерте в Минске, исполнив самые популярных хиты коллектива.
По мнению психолога Марины Гладышевой, единоразовое шоу вовсе не значит, что певицы и дальше будут выступать вместе. Специалист пришла к таком выводу, изучив снимки с концерта. «Со стороны Лены чувствуется недоверие. Жесты и позы выдают, что она не против воссоединиться с коллегой, чтобы получить собственную выгоду», — рассказала эксперт KP.RU.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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