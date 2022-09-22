Лера Кудрявцева готова пойти воевать ради защиты Родины

Ведущая Лера Кудрявцева сделала смелое заявление. Телеведущая не скрывает, что переживает по поводу сегодняшней ситуации в мире. Однако ведущая намерена помочь стране в трудное время и готова сделать это не только на словах. Еще недавно 51-летняя Кудрявцева говорила, какие сильные эмоции испытывает, думая о нынешних реалиях. «Последние пару дней ощущение, будто я курю на берегу океана и на меня идет стометровая волна. Бежать смысла нет. Поэтому я просто стряхиваю пепел и затягиваюсь снова», — писала она.Похоже, Лера решила лишний раз не рефлексировать, так как этим делу вряд ли можно помочь. Поэтому ведущая заявила, что готова биться за страну лично. «Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить, — пишет звезда в личном блоге. — Не хочу писать, но придется. Но... Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны».