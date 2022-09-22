Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой
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Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой

Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой
Недавно новая возлюбленная певца Прохора Шаляпина раскритиковала его бывшую. 35-летняя Ольга Сан призналась, что была неправа по отношению к Ларисе Копенкиной. Возлюбленная Прохора Шаляпина заверила, что не хотела обидеть его бывшую жену. Выпускник проекта «Фабрика звезд-6» после смерти третьей жены, Татьяны-Клаудии Дэвис, нашел новое счастье. Возлюбленной певца стала Ольга Сан. Девушка во всем поддерживает избранника, заступается за него. Так, Ольга резко высказалась о второй супруге артиста – Ларисе Копенкиной. Сан назвала бизнес-леди «убожеством», которое полезло к «молодому красивому мальчику». Эти слова вызвали большой резонанс. Ольга заверила, что не хотела оскорбить Ларису. «Произошло некое недоразумение. Я к Ларисе вообще хорошо отношусь и не имею права говорить в ее адрес ничего плохого. Это произошло на эмоциях, после того, как Прохор рассказал о том, что в отношениях с Ларисой он будто бы находился в бреду, в страшном сне. Я его пожалела, поняла, что ему хотелось бы пройти свой путь по-другому, с более чистой историей», — сказала Сан.
Телеведущая встала на сторону Шаляпина. Впрочем, в слове «убожество», которым она назвала Копенкину, блогерша не видит чего-либо обидного. Ольга считает, что оно характеризует людей, находящихся рядом с Богом. Поначалу, «убожество» было похвалой, отметила Сан. Только потом его смысл исказили. Сейчас модель рассчитывает на понимание со стороны Копенкиной. «Я очень надеюсь, что Лариса меня извинит и действительно воспримет это из моих уст, как похвалу. У нее был достаточно сложный жизненный путь. Она похоронила дочь. Для матери это безумная утрата, которую никак не восполнить. Но, тем не менее, Лариса смогла сохранить в своем сердце добро и позитив», — объяснила Сан. Вместе с тем, Ольга хочет, чтобы в личной жизни Ларисы всё наладилось. Более того, модель не против встречи с Копенкиной и работы с ней. По мнению возлюбленной Прохора, его бывшая жена обладает хорошими качествами. «Надеюсь, она скоро найдет мужчину, который станет для нее опорой. Мы пока с ней не знакомы, но я бы очень хотела познакомиться и, возможно, создать с ней совместные проекты. Лариса производит на меня впечатление большой трудяги», — добавила Ольга в беседе с Prozvezd.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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