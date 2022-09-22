Максим сменит Светлану Лободу на шоу «Голос»
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Максим сменит Светлану Лободу на шоу «Голос»

Максим сменит Светлану Лободу на шоу «Голос»
Певица Максим дебютирует в шоу «Голос.Дети». Совсем скоро на Первом канале стартует 10 сезон шоу «Голос.Дети». Сегодня стало известно, кто из звезд займет кресла жюри и будет решать судьбы юных вокалистов. Наставниками нового детского «Голоса» станут Баста, Егор Крид и пришедшая на смену Светлане Лободе певица МакSим, для которой участие в проекте Первого канала станет дебютом. К слову, прием заявок на участие в конкурсе стартовал еще в августе, в начале сентября процедура была завершена. Когда шоу выйдет в эфир — пока неизвестно.
Напомним, ранее Баста и Егор Крид не раз были судьями сезонов «Голос.Дети». Крид, к примеру, проявил себя как один из капризных наставников, однажды на эмоциях он даже хотел покинуть рейтинговое шоу. «Отличный проект, хоть и не со всем в нем согласен, например, с правилами. Всегда хочется пропустить всех деток. Буду ли любить? Уже привык и полюбил их. Сделал, как всегда, самые крутые номера и постарался раскрыть каждого из своей команды», — откровенничал 28-летний исполнитель, считающий конкурс слишком жестким для юных артистов. По этому поводу также высказывался Баста, который поначалу соперничал с Егором Кридом, а со временем поменял мнение о нем. «Я был худшего мнения о Криде. Думал, он очень поверхностный человек. А потом понял, что Егор — классный парень с отличным чувством юмора. Он располагает к себе», — цитирует СтарХит.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

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