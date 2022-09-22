Маргарита Симоньян снова прошлась по Максиму Галкину
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Маргарита Симоньян снова прошлась по Максиму Галкину

Маргарита Симоньян снова прошлась по Максиму Галкину
Журналистка Маргарита Симоньян объяснила свое жесткое высказывание в адрес артиста. Каждое новое заявление Максима Галкина выводит из себя Маргариту Симоньян. Журналистка прокомментировала новый статус юмориста и объяснила, почему однажды сделала громкое заявление о его личной жизни. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. В апреле 42-летняя Симоньян в эфире канала «Россия 1» рассказала об интимных подробностях жизни комика. «Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — возмущалась Маргарита.
Спустя пару месяцев главред RT поделилась, какие мотивы ей двигали. «Я это сделала ровно в тот день, когда он записал пост про то, что Россия врет. Понимаете? Я подумала: «Ах, Россия врет, может быть, рассказать о том, как ты сам врешь всю жизнь, искренний ты наш человек», — высказалась она во время программы «Кеосаян daily». Симоньян злит, как о действиях российской власти говорит муж Примадонны. По словам журналистки, он ведет себя недостойно. «То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент», — добавила она.    
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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