Марк Цукерберг станет отцом в третий раз
Основатель Facebook* Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ждут третьего ребенка. Об этом сам Цукерберг рассказал в соцсетях.
Рады сообщить, что в следующем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка, — написал он на своей странице в фэйсбуке*.
У 38-летнего миллиардера и его супруги уже есть две дочери: Максима появилась на свет в 2015 году, Августа — в 2017 году.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете в 2003 году, когда на одной из студенческих вечеринок стояли в очереди в туалет.
В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья пары.
Марк Цукерберг на данный момент находится на 14-м месте в рейтинге миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в 53,4 млрд долларов.
*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией