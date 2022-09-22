Марк Цукерберг станет отцом в третий раз
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Марк Цукерберг станет отцом в третий раз

Марк Цукерберг станет отцом в третий раз

Основатель Facebook* Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ждут третьего ребенка. Об этом сам Цукерберг рассказал в соцсетях.

Рады сообщить, что в следующем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка, — написал он на своей странице в фэйсбуке*.


Марк Цукерберг и Присцилла Чан с дочерьми

У 38-летнего миллиардера и его супруги уже есть две дочери: Максима появилась на свет в 2015 году, Августа — в 2017 году.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете в 2003 году, когда на одной из студенческих вечеринок стояли в очереди в туалет.

В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья пары.

Марк Цукерберг на данный момент находится на 14-м месте в рейтинге миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в 53,4 млрд долларов.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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