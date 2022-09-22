Матвиенко записала аудиогид с рассказом об истории Таганрога
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Матвиенко записала аудиогид с рассказом об истории Таганрога

Матвиенко записала аудиогид с рассказом об истории Таганрога

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко записала аудиогид с рассказом об истории Таганрога (Ростовская область) в рамках масштабного социокультурного проекта «Окно в Таганрог: взгляни на город иначе». Об этом сообщает «СенатИнформ».

Проект включает в себя 40 аудиогидов на ряде маршрутов обновленных городских трамваев. Таганрогцы смогут, отсканировав QR-код в салоне трамвая, послушать в наушниках историю о своем городе.

В проекте также поучаствовали первый вице-спикер палаты регионов Андрей Яцкин, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Герт.

Старт проект запланирован на 23 сентября. Также в рамках проекта на 20 трамвайных остановках хотят разместить карты с городскими достопримечательностями.

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По материалам: pnp.ru

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