Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце
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Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце

Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце
Лена Миро высказала свое мнение о личной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. На днях Агата Муцениеце дала откровенное интервью Юлии Меньшовой. В числе прочего актриса ответила на вопросы о бывшем муже Павле Прилучном. Послушав высказывания звезды, Лена Миро предположила, почему она развелась. По мнению блогерши, инициатором разрыва был Павел. «Теперь я точно знаю, почему Прилучный бросил Муцениеце. Дело не в ее истеричности, недалекости, плохом вкусе и неухоженности, хотя во всем этом приятного мало. Главная причина — она жутко эгоцентрична», — написала Миро. Лена отметила, что даже в день свадьбы экс-супруга Агата хотела быть в центре внимания. Именно поэтому она и обиделась, не получив приглашение на торжество.
«Странная, мягко говоря, женщина. Тебе там нечего делать. Это не твой праздник», — резюмировала блогерша на сайте lena-miro.ru. Лена Миро не скрывает своей симпатии к новой супруге Павла Прилучного Зепюр Брутян. Блогерша, которая обычно критикует знаменитостей, даже дала актрисе советы, как сохранить брак. По мнению Миро, в первую очередь Брутян стоит научиться игнорировать заявления бывшей жены Прилучного Агаты Муцениеце. «Зиппи, не нервничай. Агата тебя сознательно провоцирует, рассчитывая на реакцию, на то, что ты начнешь ругаться с мужем из-за ее выходок», — написала Лена на сайте lena-miro.ru. Напомним, Прилучный был женат на Муцениеце около десяти лет. В 2020-м году знаменитости расстались. Недавно актер сыграл свадьбу с коллегой Зепюр Брутян.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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