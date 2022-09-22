Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены

Актеры и супруги Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые появились вместе на фестивале в Сочи. Молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали гостями фестиваля «Новый сезон», который стартовал в Сочи, на курорте «Роза Хутор» в минувшие выходные. Влюбленная парочка приковала к себе всеобщее внимание и, кажется, наслаждалась этим. И друг другом, разумеется. Фактически это был первый выход Павла Прилучного и Зепюр Брутян в свет и в статусе мужа и жены, и в статусе пары.«Побывали с Пашей на фестивале «Новый сезон», который впервые прошел на курорте «Роза Хутор». Горный воздух, живописные виды. Было хорошо!» — поделилась эмоциями Зепюр Брутян. Поклонники пришли в восторг от вида счастливых влюбленных и осыпали Павла и Зепюр комплиментами. «Какие красивущие», «Стильная пара», «Как Паша тебе подходит», «Представляю, какие красивые у вас будут дети», «Шикарные», — высказались в Сети.Кстати, накануне бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце дала откровенное интервью Юлии Меньшовой. Актриса раскрыла подробности личной жизни, в частности, обсудила отношения бывшего супруга Павла Прилучного с другими девушками после развода. Скандальный блогер Лена Миро призвала Муцениеце оставить экс-супруга в покое. Как отметила Лена, пока Прилучный наслаждается с Брутян медовым месяцем, бывшая жена продолжает к нему «липнуть». «Как же жалко выглядит это ее «мы повязаны» с человеком, который не желает быть с ней повязанным», — заметила Миро. Миро добавила, что Агата «таскается» по интервью и «нудит» о связи с Прилучным. По мнению блогера, Павел, наоборот, всем видом показывает, что счастлив с нынешней супругой и не хочет возвращаться к прошлым отношениям.