Много красивых слов… Никто из звезд, публично скорбевших по Сергею Пускепалису, не пришел на прощание
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Много красивых слов… Никто из звезд, публично скорбевших по Сергею Пускепалису, не пришел на прощание

Много красивых слов… Никто из звезд, публично скорбевших по Сергею Пускепалису, не пришел на прощание

Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября. В соцсетях звездные коллеги тут же посвятили актеру трогательные строки. Только вот никто из них лично не пришел проводить режиссера в последний путь.


Ольга Кабо, Павел Прилучный, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Екатерина Климова и многие другие написали в соцсетях плачевные посты в память о Сергее Пускепалисе. Но никто, кроме Андрея Мерзликина и Сергея Степина, не приехал в Ярославль проститься с погибшим коллегой. Речь об артистах театра драмы имени Ф. Волкова не идет — практически все проводили кинодеятеля в последний путь.

«Он нас всех объединил не только из-за театра. Мы и семьями дружили. И в разных театрах вместе работали, — рассказал Степин. — Мы очень благодарны Сергею за все то, что он для нас сделал. И для театров Москвы, Ярославля, Саратова. Он всегда становился душой спектакля, который ставил. Его любили и в администрации театров, и среди актеров. Он придумал замечательную традицию — сажать деревья с началом каждого сезона. Теперь саженцы будут расти и напоминать нам о нем... Последний раз виделся с ним на открытии Московского кинофестиваля. Встретились заранее, посидели, повспоминали. Он всегда с юмором ко всему относился...»

Зато попрощаться с Пускепалисом пришли поклонники. Почитатели несколько часов простояли в очереди, чтобы занести в театр, которым руководил Сергей, цветы.

В 10:00 по местному времени состоялась панихида, позже — отпевание. Гроб с телом актера вынесли из культурного учреждения под аплодисменты.



# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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