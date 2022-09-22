Много красивых слов… Никто из звезд, публично скорбевших по Сергею Пускепалису, не пришел на прощание

Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября. В соцсетях звездные коллеги тут же посвятили актеру трогательные строки. Только вот никто из них лично не пришел проводить режиссера в последний путь.

Ольга Кабо, Павел Прилучный, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Екатерина Климова и многие другие написали в соцсетях плачевные посты в память о Сергее Пускепалисе. Но никто, кроме Андрея Мерзликина и Сергея Степина, не приехал в Ярославль проститься с погибшим коллегой. Речь об артистах театра драмы имени Ф. Волкова не идет — практически все проводили кинодеятеля в последний путь.

«Он нас всех объединил не только из-за театра. Мы и семьями дружили. И в разных театрах вместе работали, — рассказал Степин. — Мы очень благодарны Сергею за все то, что он для нас сделал. И для театров Москвы, Ярославля, Саратова. Он всегда становился душой спектакля, который ставил. Его любили и в администрации театров, и среди актеров. Он придумал замечательную традицию — сажать деревья с началом каждого сезона. Теперь саженцы будут расти и напоминать нам о нем... Последний раз виделся с ним на открытии Московского кинофестиваля. Встретились заранее, посидели, повспоминали. Он всегда с юмором ко всему относился...»

Зато попрощаться с Пускепалисом пришли поклонники. Почитатели несколько часов простояли в очереди, чтобы занести в театр, которым руководил Сергей, цветы.

В 10:00 по местному времени состоялась панихида, позже — отпевание. Гроб с телом актера вынесли из культурного учреждения под аплодисменты.