Можно ли удачно инвестировать в столице и куда вложить свои деньги
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Можно ли удачно инвестировать в столице и куда вложить свои деньги

Далеко не вся недвижимость подходит для инвестиций. Многие считают, что надежнее рассматривать жилые объекты. Но практика показывает, что промышленные комплексы в этом плане намного выгоднее. Важно только найти правильную компанию, которая располагает такой недвижимостью и будет надежным партнером в сфере инвестиционного бизнеса.

Как правильно выбрать компанию

Рассматривая варианты для вложения своих денег, необходимо анализировать не только самые известные фирмы. Гораздо важнее найти надежного партнера, в котором не придется сомневаться. Им может стать, например, компания «Технополис Москва», которая работает со многими организациями и частными лицами. Она предлагает инвестиции в строительные объекты.

Сама компания призывает к сотрудничеству деятелей разных отраслей. Работая с ними в качестве партнера, организация смогла существенно улучшить экономику столицы и привлечь много средств в развитие высоких технологий. Помимо этого, компания сдает в аренду промышленные комплексы, которые уже готовы к эксплуатации полностью или частично. Инвестиции в такие объекты вместе с компанией технополис Москва позволяют не только получить прибыль, но и поучаствовать в развитии столичной экономики.

Какие объекты предлагает компания

Чтобы понять масштабы организации, достаточно взглянуть на предлагаемые ею комплексы. Например, особой популярностью пользуются:

  • «Руднево» — имеет на территории 16 корпусов промышленного плана. Есть административно-деловой комплекс, полностью подготовленный к эксплуатации. Рядом расположен аэропорт «Жуковский». Заезд на территорию реализован с трасс М5 и М7. На территории есть склад площадью 1 533 м². Также имеется конгресс-центр в 855 м². Реализована зона питания. Уже готово энергоснабжение мощностью в 10 МВт, теплоснабжение - 555 м³/сутки, газоснабжение — 3 076 м³/час. Идеальный вариант для промышленности любого масштаба.
  • «Ангстрем» — общая площадь объекта составляет 151 500 м². Располагается рядом с ЦКАД, а заезд реализован с трасс М10 и М11. Все коммуникации проложены, ведется производство микрочипов. Отличный вариант для инвестиций, учитывая сегодняшнюю потребность в такой продукции.

Полный список комплексов можно найти на сайте компании. Инвестиции сегодня позволяют организовать пассивный доход, который может многократно увеличиться, так как в РФ технологическая составляющая стала постоянно расти.


# Бизнес

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