МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин за рулем
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МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин за рулем

МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин за рулемМВД России опровергло сообщения о том, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы

МВД России опровергло сообщения о том, что полиция будет останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять водителей в военкоматы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении министерство опубликовало образец фейкового указа, в котором полицейским якобы поручили «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола», а «после проверки документов направлять их к представителям военных комиссариатов».

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения — ложными», — говорится в сообщении. В ведомстве призвали быть внимательными и бдительными, а также использовать информацию только из официальных источников.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил россиянам о правилах вручения повестки о мобилизации. Сенатор подтвердил, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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