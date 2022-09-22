На фоне слухов об эмиграции Ксения Собчак поделилась фото с сыном из школы

Журналистка Ксения Собчак показала, как проводит время с 5-летним сыном Платоном в его школе. Телеведущая Ксения Собчак выложила снимок в свой Telegram-канал. На фото – она и ее пятилетний сын Платон клеят коллаж. Собчак рассказала, что ради урока ребенка еще пришлось утром рано встать.«Подъем в 6:50, чтобы в 8:30 клеить коллажи в школе», – подписала снимок Собчак. В комментариях стали восхищаться Платоном и его мамой. Многие написали, что мальчик очень похож на своего отца – Максима Виторгана. «На папу очень похож! Только блондин», – оставил комментарий один из пользователей. Напомним, что Ксения Собчак была замужем за Максимом Виторганом с 2013 по 2018 год. Сейчас она в браке с режиссером Константином Богомоловым. Кстати, на днях в СМИ появилась информация, что Собчак с мужем и сыном покидает Россию, чтобы обосноваться в Израиле. Однако, Ксения и Константин Богомолов оперативно опровергли этот фейк.