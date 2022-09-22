Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
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Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин

Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Ведущая Настя Ивлеева рассказала о личной жизни. Недавно блогерша страстно поцеловала Элджея на публике. Звезды после развода, казалось, одумались и вновь потянулись друг к другу, не скрывая нежных чувств. Однако новый жест стал для многих открытым заявлением о воссоединении. Впрочем, 31-летняя Настя Ивлеева прокомментировала поцелуй в личном блоге лишь словами о дружбе, а в недавнем интервью с Димой Масленниковым открыто демонстрировала флирт. «Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо. Там нараспашку все... Не душно, свежо, летний бриз… Подкатил бы? Чисто теоретически мы могли бы встречаться с тобой?» — улыбалась блогерша.
Собеседник признался, что был бы не прочь закрутить роман, однако у него уже есть возлюбленная. «Если бы ты ко мне подкатила, то, думаю, моя девушка была бы против», — заявил Дима. «У тебя есть девушка? — изумилась блондинка. — Какой отстой! Это не имеет смысла!» Масленников не стал раскрывать имя избранницы, но осыпал ее комплиментами. «У нее самое красивое имя на свете. Чуть-чуть лучше Анастасии. Что все тебе дифирамбы петь? Ты невероятная, божественная, красивая, сексуальная, самая-самая, но не самая», — говорил блогер в AGENTSHOW 3.0. Напомним, что в прошлом году Ивлеева объявила о расставании с Элджеем. Пара осталась в дружеских отношениях и часто появлялась вместе. Летом они отметили годовщину свадьбы, а пару дней назад и вовсе слились в страстном поцелуе.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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