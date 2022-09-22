Названа вероятная дата введения нового пакета антироссийских санкций ЕС
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Названа вероятная дата введения нового пакета антироссийских санкций ЕС

Названа вероятная дата введения нового пакета антироссийских санкций ЕСЕС запланировал объявить новый пакет антироссийских санкций 28 сентября

Евросоюз может ввести новый пакет антироссийских санкций 28 сентября. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник в европейском блоке.

Он пояснил, что проработка рестрикций ускорилась на фоне предстоящих референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России. В обновленных санкционных списках окажется ряд российских чиновников. Также в пакет санкций войдут ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить импорт бриллиантов из России. Также ограничения коснутся запрета на импорт в ЕС «других предметов роскоши».

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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