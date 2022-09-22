Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правахГлава Бурятии Цыденов заявил, что не подлежащие мобилизации должны заявлять о своих правах

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал не подлежащих мобилизации россиян своевременно информировать призывную комиссию, документально подтверждая свои права. Об этом он написал в Telegram.

«Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. Из пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — написал Цыденов.

Губернатор уточнил, что частичной мобилизации не подлежат граждане, не служившие в армии или имеющие четверых и более несовершеннолетних детей. Он отметил, что, если кому-то кажется, что его призвали по ошибке, можно задать вопрос по единому номеру 122.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперт НОМ разъяснила проведение референдумов о присоединении к России
Эксперт НОМ разъяснила проведение референдумов о присоединении к
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Умер актер Ходоровски
Умер актер Ходоровски
США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина
США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина
Традиции поминального обеда: почему нельзя поминать усопших алкоголем
Традиции поминального обеда: почему нельзя поминать усопших алкоголем
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop
Новая жена Павла Прилучного может оказаться на месте бывшей
Новая жена Павла Прилучного может оказаться на месте бывшей
Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце
Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце
Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог
Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог
Сын Олега Газманова собрался на фронт
Сын Олега Газманова собрался на фронт
Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью Барановской предрекла свою смерть
Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью
Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах
Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

Топ на сегодня

Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин за рулем
МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась

Еще по теме

В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки
Цыденов возвращается из Монголии после информации о нападении на школу
В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в зону СВО
ВАЖНО: Военный комиссариат ДНР прокомментировал информацию о мобилизации в Республике