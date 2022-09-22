Новая жена Павла Прилучного может оказаться на месте бывшей

Психолог высказался о новом браке актера Павла Прилучного. В СМИ продолжают обсуждать видео со свадьбы Павла Прилучного, на котором он «прихватил» новую жену Зепюр Брутян за шею. Этот жест привлек внимание экспертов на фоне обвинений актера в абьюзе. Два года назад Агата Муцениеце при разводе заявила об агрессии и проблемах с самоконтролем Прилучного. Теперь, когда он женился во второй раз, многие предполагают, что история может повториться. Эксперт Вероника Степанова не сомневается, что жест Павла выдает в нем «классического абьюзера». «Вскоре мы можем услышать об очередном скандале с домашним насилием», — сказала она недавно. Психолог Марина Гладышева не согласна с мнением Степановой. Она проанализировала момент, заснятый гостями свадьбы Прилучного, и сказала, что не видит в нем ничего криминального. По её словам, жест Павла означает, что он хочет доминировать в отношениях с новой женой.«Так Прилучный показывает, что он главный в отношениях, проявляет собственную силу. Но не всегда этот контроль может вести к насилию и подчинению. Тем более, что многое зависит от женщины», — цитирует Гладышеву источник. Психолог уверена, что если Брутян будет проявлять гибкость в общении с Прилучным, то их семейная жизнь будет образцовой. Конфликты могут возникнуть, если новая жена Павла не будет прислушиваться к его мнению или попытается занять место главы их союза. «Если она будет лояльна к ограничениям, которые предъявит ей брутальный Павел, все у них будет хорошо», — подвела итог Мария, «КП». Напомним, что Прилучный не согласен с обвинениями в абьюзе и говорит о том, что бывшая жена его оклеветала. В своем недавнем интервью он сказал о том, что развод и скандал с экс-супругой на три года превратили его жизнь в настоящий ад.