Новый Xbox Elite Series 2 Core имеет проблемы прямо «из коробки» у некоторых игроков

Вадим Карасев





Microsoft выпустила в продажу новый геймпад Xbox Elite Series 2 в белом цвете, который носит название Xbox Elite Series 2 Core. В сети уже появились первые распаковки и отзывы. При этом, уже первые пользователи столкнулись с проблемами.

В анонсе Xbox Elite Series 2 Core компания Microsoft заявила, что «слышала» о проблемах с геймпадами Xbox Elite Series 2, поэтому провела работу по улучшению компонентов устройства. Но, похоже, некоторые старые проблемы сохранились. Ниже можно посмотреть видео, где пользователь с Reddit жалуется на проблемы с кнопками Xbox Elite Series 2 Core, которые не всегда верно прожимаются.



Стоит отметить, что пока малое количество людей обзавелась новой ревизией Xbox Elite Series 2. Но довольно большое количество пользователей в комментариях к посту на Reddit пишут, что тоже сталкивались с такой проблемой в прошлой ревизии геймпада.