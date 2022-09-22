Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
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Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом

Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисомИсследование института Брейгель: ЕС потратил €450 млрд на борьбу с энергетическим кризисом

Страны Европейского союза (ЕС) потратили почти полмиллиарда евро на противодействие последствиям энергетического кризиса. Об этом говорится в исследовании брюссельского института «Брейгель».

Отмечается, что с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го страны-участницы союза под гнетом инфляции, раскручиваемой энергетическим кризисом, выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий 450 миллиардов евро.

Из этой суммы 314 миллиарда пришлось на сдерживание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.

Первое место среди всех стран ЕС по таким расходам заняла Германия, 100,2 миллиарда евро. За ней следует Италия с 59,2 миллиарда евро. На третьем месте оказалась Франция с расходами в 53,6 миллиарда евро.

При этом меры, принятые большинством стран, хотя и считаются краткосрочными, вполне могут стать структурными — настолько нарастающим стало вмешательство государства, отмечается в исследовании.

Ранее Европе предрекли невообразимый кризис из-за цен на топливо. По словам японского экономиста Кадзухико Фудзи, ЕС придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь оказавшимся в долгах электроэнергетическим компаниям. Эксперт считает, что все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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