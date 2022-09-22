Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»
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Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»

Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»


Издательство Electronic Arts анонсировало коллаборацию в игре FIFA 23 с сериалом «Тед Лассо», который является продуктом Apple TV+. Вымышленный футбольный клуб «Ричмонд», который тренирует главный герой сериала «Тед Лассо», появится в FIFA 23 в день релиза игры — то есть уже 30 сентября.

Играть за футбольный клуб «Ричмонд» в FIFA 23 можно будет в режиме карьеры, режиме Kick-Off, сетевых товарищеских матчах и онлайновых сезонах, в том числе на домашней арене клуба, стадионе «Нельсон Роуд». Будет доступен и сам Тед Лассо в исполнении актера Джейсона Судейкиса, которого даже можно будет назначить тренером в Ultimate Team.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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