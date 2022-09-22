Ольга Бузова описалась от радости, недоумевают поклонники
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Ольга Бузова описалась от радости, недоумевают поклонники

Ольга Бузова описалась от радости, недоумевают поклонники
36-летняя Ольга Бузова публично оконфузилась. Артистке не привыкать оказываться объектом критики и насмешек. Но обычно телеведущая позорится не по своей воле, а по вине коллег или недоброжелателей, которые успевают запечатлеть ее в том или ином виде, а потом выложить ролик в Сеть. На этот же раз звезда «Дома-2» самолично спровоцировала скандал, не обратив внимание, какое видео она публикует в «сторис». В кадре Бузова показала, как тепло поприветствовала своего друга Тимура Батрутдинова, встретив его на съемочной площадке. Ольга, облаченная в костюм из струящейся ткани цвета морской волны, подошла к юмористу и крепко его обняла, повернувшись спиной к камере. И в этот момент стало заметно, что у певицы на брюках в интимном месте осталось мокрое пятно. Телеведущая никак не комментировала свой конфуз, а вот фолловеры уже выдвинули несколько версий о том, что приключилось с Бузовой.
«Описалась от радости?», «Блин, что это у Оли ниже попы? Неужели опозорилась?», «Мне одной кажется, будто Бузова страдает от недержания?», «Честно говоря, даже не знаю… Пятно прям какое-то очень подозрительное»,  — принялись острословить в комментариях. Стоит отметить, что телеведущая и сама иногда не прочь блеснуть тем, чего не следовало бы демонстрировать публично. Так, во время съемок «Звезды в Африке» артистка, ничуть не смущаясь, показала соведущему Михаилу Галустяну свое белье, отметив, что у нее «трусишки под цвет платья». 
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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