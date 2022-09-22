Ольга Бузова призналась, что отдавалась не тем

36-летняя ведущая и актриса Ольга Бузова рассказала, как переживает стрессы. Ведущая шоу «Звезды в Африке» любит меняться. За годы своей карьеры на телевидении Ольга была блондинкой, брюнеткой и шатенкой. Артистка также часто экспериментировала с длиной волос. Бузова намекнула, что внешние перемены помогли ей восстановить силы.«Проблема не во мне... Моя любовь прекрасна. И всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, в профессии, работе! Во всем... Просто я часто отдавала себя не тем людям... И порой это меня ломало», — разоткровенничалась поп-дива. Поклонники Ольги высоко оценили ее новый образ. «Красотка же в костюме! Необязательно оголяться», «Дива! Леди!», «Шикарный образ. Волосы такие красивые», «Прическа тебя очень освежает», «Оля, ты такая красивая и успешная. Скажи спасибо Тарасову за развод: он обнищал и постарел, а ты расцвела», «Ой, как это красиво — свои, настоящие волосы, живые», — высказались пользователи.