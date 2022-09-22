Пенсионерам грозят вычетами из пенсии
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Пенсионерам грозят вычетами из пенсии

Пенсионерам грозят вычетами из пенсии
Пожилым людям советуют осмотрительнее относиться к кредитам.   Граждан России, получающих пенсию, призвали осмотрительно брать кредиты и добросовестно их выплачивать, потому что в случае возникновения задолженности, вычитать ее будут из пенсионных выплат. Как рассказал председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский, по закону, от общей суммы может быть взыскано 50 процентов, однако в некоторых случаях финансовые организации действуют недобросовестно и забирают себе до 75 процентов, оставляя человека без средств к существованию. «Пенсия уменьшается на тот долг, который обязан выплатить пенсионер. Однако если он превышает 50% от пенсии, то его удерживают частями. В моей практике были ситуации, когда у пенсионера-должника вычитали 75% от пенсии. Это незаконно», — уточнил эксперт. Рязанский также отметил, что иногда половины от положенной пенсии гражданину не хватает, потому что она оказывается меньше прожиточного минимума. В такой ситуации лучше всего обращаться в банк и искать компромиссное решение – к примеру, менять график платежей и ежемесячную сумму перевода, пишет Konkurent. Напомним, накануне важное заявление о кредитах, в том числе ипотечных, сделал Центробанк. Регулятор уведомил мобилизованных по указу президента РФ граждан, что они имеют право на отсрочку по выплатам, а в финансовые организации с документами могут обратиться их родные. Кроме того, в Госдуме рассматривают возможность выплаты по долгам тех, кто подлежит призыву.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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