Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты

Вадим Карасев

"Волонтеры Zа Россию" открыли информационные пункты перед началом референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей.

"После утверждения референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ активная молодежь освобожденных территорий объединилась в волонтерское движение, чтобы выразить свое искреннее намерение к воссоединению с Россией",- сообщили в пресс-службе.

Добровольцы общественного корпуса "Волонтеры Zа Россию" организовали 25 информационных пунктов для мирных жителей Донбасса и освобожденных областей.

До конца недели количество точек увеличится до 108. Во время проведения референдумов волонтеры будут наблюдать за ходом голосования.



