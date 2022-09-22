Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты
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Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты

Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты

"Волонтеры Zа Россию" открыли информационные пункты перед началом референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей.

"После утверждения референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ активная молодежь освобожденных территорий объединилась в волонтерское движение, чтобы выразить свое искреннее намерение к воссоединению с Россией",- сообщили в пресс-службе.


Добровольцы общественного корпуса "Волонтеры Zа Россию" организовали 25 информационных пунктов для мирных жителей Донбасса и освобожденных областей.

До конца недели количество точек увеличится до 108. Во время проведения референдумов волонтеры будут наблюдать за ходом голосования.


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По материалам: uposters.ru

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