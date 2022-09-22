Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью Барановской предрекла свою смерть
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Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью Барановской предрекла свою смерть

Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью Барановской предрекла свою смерть

В начале августа не стало Ольги Качуры (позывной Корса) которая погибла при обстреле Горловки. За несколько дней до трагедии командир давала интервью Юлии Барановской и буквально напророчила свою кончину.


52-летняя Качура была дочерью офицера, профессиональными военными были ее деды и прадеды. Она и сама выбрала военную специальность, не раздумывая, и сумела построить успешную карьеру. На Донбассе подразделение «Корсы» отличалось особой эффективностью. Ольга рассказала Барановской, как ей удавалось командовать десятками мужчин, которые сначала не восприняли ее всерьез.

«Я зашла к взрослым здоровым дядькам, бородатым, и говорю: «Я ваш командир, меня к вам прислали». На меня смотрят недоуменно: «Как же вы собираетесь нас тут строить?» — «По уставу, ребята, по уставу...» Книжку кинула, сказала, теперь будем жить по этой книжке. Их на тот момент было 250. Подчинились достаточно быстро», — говорила она в документальном фильме ведущей Первого канала.

С каждым днем авторитет Ольги рос, о ее храбрости слагали легенды. При таком ритме Качура и забыла о мирной обстановке. «О такой мелочи, как сесть вечером в кресло в присутствии своих детей, обсудить какие-то дневные проблемы, попить кофе, посмотреть телевизор. Просто, наверное, мирной жизни не хватает», — делилась командир.

Во время разговора с Барановской (запись интервью датируется 1 августа) она случайно сделала действие, от которого ей тут же стало не по себе. «Шапку никогда так не кладут. Я неправильно положила. Шапку так кладут один раз в жизни на стол, покойника шапку, фуражку кладут. Я надеюсь, что у меня это не скоро будет», — заметила Ольга.

Но ровно через два дня «Корса» умерла, попав под обстрел под Горловкой. О смерти сообщил мэр города Иван Приходько. «Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — скорбел он.

Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно.

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По материалам: starhit

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