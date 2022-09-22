Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа

Вадим Карасев

Неудачливому итальянскому воришке досталось от женщины, которая могла бы стать его жертвой. Однако преступник встретил неожиданный для него отпор с ее стороны.

Сделанные в Неаполе кадры, на которых запечатлено курьезное происшествие, опубликовал один из пользователей Reddit.

В ролике можно увидеть, как женщина дает отпор неизвестному, который схватил ее сумку, подбежав сзади.

К несчастью для злоумышленника, женщина оказалась сержантом итальянского спецназа, так что вор встретился с серьезным противником.

Итальянка смогла ухватить нападавшего и нанести множество ударов по телу. Затем она повалила незадачливого мужчину на капот припаркованного автомобиля.

В настоящее время сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.