Покупка квартиры в новостройке
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Покупка квартиры в новостройке

Квартиры в новых жилых комплексах можно купить во время возведения дома или после того, как он будет сдан в эксплуатацию. Здесь есть прямая выгода: чем раньше подписать договор купли-продажи, тем меньше денег придётся платить за жильё. Наименьшую сумму можно заплатить, когда дома ещё нет, а только подготовлен котлован.

Особенности покупки квартир в новостройках

Продажей квартир в строящемся доме занимаются компании, вложившие свои средства в строительство, органы муниципальной власти и компании, занимающиеся недвижимостью (агентства). Выбранный определённый продавец также может быть выгоден покупателям. Например, если купить квартиру в новостройке через агентство, то можно сэкономить силы и время, когда будут оформляться документы у застройщика, можно стать обладателем жилья эконом-класса в нужном городском районе, а покупка у муниципальных властей избавит от возможности быть обманутыми и вообще нарваться на мошенников.

Как выбрать квартиру в новостройке

Принятие решения приобретения такого жилья требует тщательного расчёта стоимости новой квартиры. Здесь существует много нюансов: собственный бюджет, выгода и многое другое. Много жилья сдаётся уже готового к проживанию, налицо значительная экономия, как средств, так и сил – не нужен ремонт. Все документы должны быть юридически правильно оформлены, чтобы избежать возникновения проблем в будущем.

Выбор застройщика

Может быть, это самый важный критерий. Лучше, если это будет проверенная компания, имеющая массу введённых в эксплуатацию объектов. Такие предприятия, как правило, имеют свой сайт с фотографиями построенного жилья и его описанием. Надёжным и ответственным застройщиком в Волгограде выступает компания АСЗ, строящая жилую и коммерческую недвижимость. Чтобы воспользоваться услугами фирмы, необходимо оформить заявку через сайт asz34.ru или посетить офис продаж. Менеджеры компании помогут определиться с выбором на самых выгодных условиях.

Жильё от этого предприятия отличается комфортом и хорошим обустройством дворовой территории: детские площадки, прогулочные тротуары, парковки и зелёные зоны. Это объясняется тем, что каждый этап строительства строго контролируется, и клиент может познакомиться с отчётом о ходе стройки.

Жители Волгограда и гости города, которые уже воспользовались услугами компании АСЗ, давно оценили её преимущества и оставляют на сайте только благодарные отзывы.

# Недвижимость

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