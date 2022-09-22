Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече

Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече

Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече

В монаршей семье никак не утихнут страсти из-за бунтарки Меган Маркл, ради которой принц Гарри отрекся от королевских обязанностей. Известно, что сейчас пара, которая приезжала на похороны Елизаветы II, уже дома, в США. А ведь перед отъездом Меган настаивала на личной встрече со свекром — новым королем Британии Карлом III.


По сообщению инсайдера, 41-летняя герцогиня хотела мирным путем решить конфликт с Карлом III. История недопониманий тянется еще с начала 2020 года, когда Меган и Гарри сообщили о переезде в Америку. «Ей было необходимо прояснить ситуацию, отделить правду от неправды и объяснить некоторые причины того, что произошло», — рассказал источник.

Впрочем, старания бывшей актрисы не увенчались успехом, новоиспеченный король отказал ей в аудиенции, так что Маркл пришлось ехать в США ни с чем.

Ранее брюнетка намеревалась уладить отношения с братом мужа Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, однако и этого не произошло. Будут ли теперь герцоги Сассекские частыми гостями в Букингемском дворце, неизвестно.

Напомним, несколько дней Меган провела среди родни Гарри, участвуя в траурных мероприятиях по случаю кончины Елизаветы II. Поговаривают, что при жизни королева хотела помирить Маркл с Кейт Миддлтон. Но та лишь обвиняла семью мужа в плохом отношении к себе и жаловалась на жесткую травлю.

«В 2019-м я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», — сетовала она в одном из интервью.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом
Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации России
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля
Глава Microsoft «полностью уверен», что покупка Activision Blizzard будет одобрена регуляторами
Глава Microsoft «полностью уверен», что покупка Activision Blizzard
Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста
Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста
Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой
Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой
Аллу Пугачеву перекосило после пластики
Аллу Пугачеву перекосило после пластики
Ольга Бузова призналась, что отдавалась не тем
Ольга Бузова призналась, что отдавалась не тем
Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа
Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа
Покупка квартиры в новостройке
Покупка квартиры в новостройке
Эммануэль Макрон: "У нас большой кризис демократий"
Эммануэль Макрон: "У нас большой кризис демократий"
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной

Топ на сегодня

В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав
Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет торговать жопой»
Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян

Еще по теме

Принц Гарри познакомил свою новую возлюбленную Меган Маркл с семьей
Принц Гарри рассказал о Рождестве с Меган Маркл
Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом посетили рождественскую службу
Сестра Меган Маркл жестко ответила принцу Гарри