Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече

В монаршей семье никак не утихнут страсти из-за бунтарки Меган Маркл, ради которой принц Гарри отрекся от королевских обязанностей. Известно, что сейчас пара, которая приезжала на похороны Елизаветы II, уже дома, в США. А ведь перед отъездом Меган настаивала на личной встрече со свекром — новым королем Британии Карлом III.

По сообщению инсайдера, 41-летняя герцогиня хотела мирным путем решить конфликт с Карлом III. История недопониманий тянется еще с начала 2020 года, когда Меган и Гарри сообщили о переезде в Америку. «Ей было необходимо прояснить ситуацию, отделить правду от неправды и объяснить некоторые причины того, что произошло», — рассказал источник.

Впрочем, старания бывшей актрисы не увенчались успехом, новоиспеченный король отказал ей в аудиенции, так что Маркл пришлось ехать в США ни с чем.

Ранее брюнетка намеревалась уладить отношения с братом мужа Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, однако и этого не произошло. Будут ли теперь герцоги Сассекские частыми гостями в Букингемском дворце, неизвестно.

Напомним, несколько дней Меган провела среди родни Гарри, участвуя в траурных мероприятиях по случаю кончины Елизаветы II. Поговаривают, что при жизни королева хотела помирить Маркл с Кейт Миддлтон. Но та лишь обвиняла семью мужа в плохом отношении к себе и жаловалась на жесткую травлю.

«В 2019-м я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», — сетовала она в одном из интервью.