Посольство РФ в Лондоне предупредило Британию о последствиях воинственной политики
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посольство РФ в Лондоне предупредило Британию о последствиях воинственной политики

Посольство РФ в Лондоне предупредило Британию о последствиях воинственной политики

Посольство РФ в Лондоне предупредило Британию о последствиях воинственной политики

Намерения премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и главы британского МИД Джеймса Клеверли продолжить оказывать военную помощь Украине приведут к «катастрофическим последствиям для всей Европы». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, передает ТАСС.

Ранее британский премьер в ходе своего вступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявила о том, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украине «до ее победы» и сообщила о том, что «России никто не угрожает».

«Вчерашние высказывания главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, которые сопровождались похожим заявлением премьер-министра Элизабет Трасс на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Запад якобы никогда не угрожал России и не посягал на российскую территориальную целостность, следует воспринимать критически», — подчеркнули в российской дипмиссии.

«Высказывания британских чиновников, призванные изобразить удивление и отрицать очевидное, свидетельствуют о намерении Соединенного Королевства и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов Украины, Донбасса и остальной Европы», — предупредили в посольстве РФ.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом
Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации России
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля
Глава Microsoft «полностью уверен», что покупка Activision Blizzard будет одобрена регуляторами
Глава Microsoft «полностью уверен», что покупка Activision Blizzard
Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста
Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста
Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой
Любовница Прохора Шаляпина покаялась перед его бывшей женой
Аллу Пугачеву перекосило после пластики
Аллу Пугачеву перекосило после пластики
Ольга Бузова призналась, что отдавалась не тем
Ольга Бузова призналась, что отдавалась не тем
Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа
Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа
Покупка квартиры в новостройке
Покупка квартиры в новостройке
Эммануэль Макрон: "У нас большой кризис демократий"
Эммануэль Макрон: "У нас большой кризис демократий"
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации
Юрист перечислил правила вручения повестки в условиях частичной

Топ на сегодня

В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав
Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет торговать жопой»
Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян

Еще по теме

Британцы не поддержали призыв Бориса Джонсона
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
Экс-глава Ми-6 рассказал о возможных угрозах призывов главы МИД Британии