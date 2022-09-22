Посольство РФ в Лондоне предупредило Британию о последствиях воинственной политики

Намерения премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и главы британского МИД Джеймса Клеверли продолжить оказывать военную помощь Украине приведут к «катастрофическим последствиям для всей Европы». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, передает ТАСС.

Ранее британский премьер в ходе своего вступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявила о том, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украине «до ее победы» и сообщила о том, что «России никто не угрожает».

«Вчерашние высказывания главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, которые сопровождались похожим заявлением премьер-министра Элизабет Трасс на сессии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Запад якобы никогда не угрожал России и не посягал на российскую территориальную целостность, следует воспринимать критически», — подчеркнули в российской дипмиссии.

«Высказывания британских чиновников, призванные изобразить удивление и отрицать очевидное, свидетельствуют о намерении Соединенного Королевства и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов Украины, Донбасса и остальной Европы», — предупредили в посольстве РФ.