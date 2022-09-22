Поставки газа по «Силе Сибири» из РФ в Китай приостановят на 22-29 сентября

Транзит газа из России в КНР по трубопроводу «Сила Сибири» будет приостановлен с 22 по 29 сентября в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию. Об этом сообщила компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

По условиям договора между российским газовым холдингом и китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) техобслуживание на трубопроводе проводится дважды в год, в весенний и осенний период. В прошлый раз поставки газа по «Силе Сибири» приостанавливались в период с 29 марта по 4 апреля.

По данным на 10 сентября Китай получил по трубопроводу «Сила Сибири» рекордный объем газа. В общей сложности с января по август поставки топлива через этот газопровод увеличились на 60 процентов.

«Сила Сибири» — трубопровод, который транспортирует газ с Чаяндинского месторождения — базового для Якутского центра газодобычи — российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяженность — около 3 тысяч км. Газопровод проходит по территориям трех регионов: Иркутской области, Якутии и Амурской области.