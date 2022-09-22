Представили House Flipper 2, игра выйдет на Xbox Series X | S
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Представили House Flipper 2, игра выйдет на Xbox Series X | S

Представили House Flipper 2, игра выйдет на Xbox Series X | S


Издательство PlayWay и студия Frozen District анонсировали House Flipper 2 — продолжение высокооцененной игры про ремонт домов. Выйдет House Flipper 2 в 2023 году на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В House Flipper 2 игроки смогут строить дома в режиме песочницы или выполнять задания по ремонту и уборке в сюжетном режиме. Разработчики отмечают, что в House Flipper 2 будут новые механики, плюс переработаны некоторые из оригинальной игры. Выпуск House Flipper 2 только на новом поколении консолей, позволяет разработчикам заметно улучшить визуальные эффекты в игре.

Напомним, первая часть House Flipper в июне этого года была добавлена в Game Pass, а сами разработчики позитивно отзывались об этом опыте. Ниже можно посмотреть геймплей House Flipper 2 в рамках первого трейлера.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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