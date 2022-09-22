Призывникам могут предоставить кредитные каникулы
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Призывникам могут предоставить кредитные каникулы

Призывникам могут предоставить кредитные каникулы
ЦБ выступил с предложениями для солдат. Центробанк выступил с важным заявлением после подписания президентом России указа о частичной мобилизации. Регулятор обратился к банкам и микрофинансовым организациями (МФО) с рекомендациями, касающимися их клиентов, подлежащих призыву. В ЦБ посоветовали мобилизованным гражданам попросить предоставить им отсрочку по платежам по кредиту или их уменьшению, причем это касается как потребительских, так и ипотечных займов. В Центробанке призвали банки и МФО подумать о введении кредитных каникул и специальных программ по реструктуризации кредитов. Кроме того, регулятор считает необходимым не преследовать мобилизованных из-за неуплаты долгов, не начислять им пени или штрафы и не выгонять их из ипотечного жилья в случае большой задолженности. И те же правила применять к родным призванных граждан, которых те содержат. По мнению экспертов ЦБ, важно также, чтобы в дальнейшем невыплата по кредиту мобилизованных не считалась фактором, ухудшающим их кредитную историю, говорится на сайте Центробанка. Напомним, ранее с подобной инициативой выступил депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Он возмутился, что некоторые его коллеги не посчитали кредитные каникулы для мобилизованных важными и призвал государство задуматься о «заморозке долгов» тех, кто подлежит призыву. «Сейчас, понимая, что определенная часть наших жителей будет мобилизована, мы должны подумать над ипотечными гарантиями для них… Вопрос с заморозкой ипотечных выплат нужно оперативно и качественно проработать. Мы не должны оставить наши семьи в трудной ситуации», — цитирует парламентария РИАМО.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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