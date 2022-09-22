Раскрыты подробности нового пакета антироссийский санкций Евросоюза
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Раскрыты подробности нового пакета антироссийский санкций Евросоюза

Раскрыты подробности нового пакета антироссийский санкций Евросоюза

В новый пакет санкций против России, который намерен ввести Евросоюз, предположительно войдет запрет на импорт российских бриллиантов, пишет Politico.

23 сентября должно состояться обсуждение очередных ограничительны мер против Москвы. Вероятно, среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.


Глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил, что новые санкции коснутся российского руководства. Ограничения "будут введены как можно скорее". В перечень попадающих под рестрикции войдут лица, вовлеченные в организацию референдумов о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России, а также граждане РФ, ответственные за "другие нарушения международного права". Новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными.

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили продолжить поставки оружия киевскому режиму. Что именно будет в новых партиях вооружений, Боррель не уточнил. Восьмой пакет санкций может быть утвержден в середине октября.

Главы государств Евросоюза собираются голосовать за отмену права вето, предполагающего возможность в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения. По последней информации, в ЕС хотят отменить возможность накладывать вето для отдельных стран-участниц исключительно по решениям, которые касаются России.

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По материалам: uposters.ru

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