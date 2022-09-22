Реально ли с помощью мьюинга подтянуть овал лица и как правильно выполнять упражнение

Макияж — это, конечно, хорошо, но без красивого овала лица и подтянутой кожи подчеркивание глаз или губ будет иметь слабый эффект. Многие слышали, что решить проблему может профессиональный массажист-косметолог, и это так, однако кое-что женщина может сделать и самостоятельно. Например, попробовать мьюинг. Возможно, и вам удастся с помощью языка подтянуть овал лица.

Что такое мьюинг

Если вы думаете, что происходит оно от английского «meowing», то есть «мяуканье», то вы ошибаетесь. Мяукать, конечно, вам никто не запрещает, но это не поможет достигнуть наших целей. Слово на самом деле произошло от фамилии ортодонта из Великобритании Джона Мью, а слово на английском выглядит как «mewing». Правда, доктора в итоге лишили лицензии, но это может значить, что официальная наука просто была не готова к его идеям.

А предлагал Мью всего-то менять расположение языка во рту, чтобы избавиться от проблем с полостью рта и прикусом.

Как подтянуть овал лица с помощью языка

С помощью социальных сетей практика врача-ортодонта стала занимать лидирующие позиции среди девушек и женщин. Если вы решили попробовать мьюинг, то должны знать не только то, как правильно это делать, но и какие риски несут эти упражнение. Ведь нельзя забывать, что ортотропика была разработана для не совсем сформировавшихся детских челюстей, а у взрослых барышень все давным-давно сформировалось.





Как правильно заниматься мьюингом:

Сожмите губы поплотнее. Также сожмите челюсти, чтобы нижний ряд зубов находился сразу за верхним. Кончик языка расположите сразу за передним рядом зубов, но пусть он к ним не прикасается.

Вот и все. Это положение, по мнению Джона Мью должно исправить прикус, а в нашем случае — овал лица, подтянув его, что принесет красоту и привлекательность.

Работает ли мьюинг

Кажется невероятным, что такое простое упражнение до сих пор не использовалось миллионами женщин, если оно действительно работает. Возможно, дело в том, что у тренировки с помощью языка нет официальных данных, подтверждающих ее эффективность? Вполне может быть. Тем более даже современные дантисты нередко советуют пациентам выполнять некоторые упражнение, чтобы исправить прикус или избавиться от апноэ.





Также вам стоит знать о рисках занятий мьюингом. Безобидное упражнение, если оно действительно подействует, исправит не только овал лица, но и другие системы тоже, причем неясно, в какую сторону. Важно не допустить смещения челюсти, расшатывания зубов.

Тем отважным борцам за красоту, которые готовы на себе испробовать этот метод, мы рекомендуем все же сначала проконсультироваться со стоматологом.